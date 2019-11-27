|
В Минске возле стадиона "Динамо" планируется построить транспортный тоннель
Источник материала: Партизан
В Минске возле стадиона "Динамо" планируется построить транспортный тоннель. Он соединит Ульяновскую улицу с улицей Жуковского, а также с первым транспортным кольцом,
Строительство туннеля предусмотрено градостроительным проектом детального планирования в упомянутом районе столицы. Застройку вдоль улиц Свердлова и Белорусской ждет реконструкция с благоустройством дворовых территорий. Некоторые здания снесут. Территория Ляховского сквера будет увеличена. У реки может появиться спортивный комплекс с бассейном. Предлагается организовать велодорожки вдоль улиц Свердлова, Ульяновской и Белорусской, передает
Общественное обсуждение проекта начнется 2 декабря, а на 4 декабря запланирована его презентация, она пройдет в администрации Ленинского района Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске возле стадиона "Динамо" планируется построить транспортный тоннель. Он соединит Ульяновскую улицу с улицей Жуковского, а также с первым транспортным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)