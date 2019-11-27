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Иосуб: Самое смешное, что за это время можно выполнить требования МВФ даже медленными темпами

28.11.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему белорусские власти упорно отказываются от кредита МВФ — самого дешевого из всех возможных? И за счет каких заимствований собираются выживать в «президентский год»?

Иосуб: Самое смешное, что за это время можно выполнить требования МВФ даже медленными темпами
Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович. Причины — партнеры МВФ хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ.

— Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу, — заявил Ермолович, сообщает БЕЛТА.

В принципе, это заявление не стало сенсацией. О невозможности привлечения кредита МВФ белорусские власти заявляют чуть ли не ежегодно, ссылаясь на разные темпы ожидаемых реформ. Почему, говоря так, они лукавят, в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.  

— Собственно, эта фраза, что белорусское правительство согласно по поводу сути реформ, но не согласно по поводу темпов, звучит последние 3-4 года, — отмечает эксперт. — Самое смешное, что за эти 4 года можно было бы провести реформы даже медленными темпами. Все эти годы правительство говорит, что несогласно с темпами, но при этом не делает вообще ничего. Особенно, если говорить о реформировании неэффективного госсектора экономики и о проблемах, связанных с накопленными этим госсектором задолженностями.

И нынешнее заявление вполне ожидаемо. Потому что год выборов президента – какие там реформы?

— Однако в «президентский год» деньги нужны как никогда. А где их брать, если та же Россия больше не готова кредитовать Беларусь? 

— Во-первых, по поводу России еще сохраняется некоторая интрига. По крайней мере, до 8 декабря, когда назначена встреча, посвященная более тесной интеграции между нашими странами.

К тому же остается самый простой вариант. Это не кредиты по договоренности с определенными странами, а рыночное заимствование — размещение облигаций на внешнем и внутреннем рынке. В следующем году, например, планируется занять 600 млн долларов на внутреннем и 1 млрд 350 млн долларов на внешнем рынке. То есть, это варианты работающие. Другое дело, что это самый дорогой вариант заимствования с точки зрения процентных ставок.

— А кредит МВФ – самый дешевый. Так что мешает нам ускориться, если мы, по словам правительства, все равно идем к тому, что требует МВФ?

— На самом деле, разговоры про разные темпы – это скорее оправдание, а не реальное объяснение. У нас вся модель экономики основана на крупном государственном секторе, и что-то делать с этим сектором (а его надо реструктуризировать, часть просто закрывать, банкротить) – это означает слом белорусской экономической модели, которой хвастались последние 25 лет. Глава государства просто морально к этому еще не готов.

— Тем более в президентский год…

— Да. Но самое горькое, что далеко не факт, что пойдут на это после президентских выборов. Аналогичная была ситуация в 2015 году, когда говорили: ну, понятно, до выборов реформы проводить не будем, но пройдут выборы, необходимость в популизме пропадет и начнутся серьезные изменения. Что сделал глава государства сразу после выборов? Правильно: очередное заявление, что никаких рыночных реформ, на которые нас толкают.

А между тем из-за отсутствия реформ экономика и дальше будет развиваться медленными темпами. При более-менее хорошей внешней конъюнктуре рост может быть 2-3%, при более плохой — стагнация, то есть нулевой рост. Например, в этом году при вполне средних условиях мы имеем 1%. На большие темпы мы рассчитывать не сможем.

Да, это не означает какого-то быстрого краха. Откуда финансировать дефицит бюджета и возврат внешних долгов, понятно — по крайней мере, на следующий год. Это и накопленный профицит прошлых лет, и новые заимствования государства на внешнем и внутреннем рынках. То есть, обвала не будет. Будем расти, но очень медленно.

Но разрыв между белорусской экономикой и более развитыми экономиками стран нашего региона будет только увеличиваться.
 
 
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Почему белорусские власти упорно отказываются от кредита МВФ — самого дешевого из всех возможных? И за счет каких заимствований собираются выживать в...
 
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