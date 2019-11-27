Кинотеатр «Москва» в центре Минска полностью переделают – вот каким он станет

Источник материала: KYKY

Кинотеатр «Москва», который находится в центре Минска, рядом со станцией метро «Немига», обещают переделать при реконструкции. Если верить проекту, когда работы закончатся, в здании появятся новые залы, а на фасад добавят больше стекла.

Кинотеатр открылся в сентябре 1980 года – и стал первым широкоформатным кинотеатром в Беларуси. Его эксплуатируют почти 40 лет, и теперь общее мнение таково, что пришло время капитального ремонта – процесс уже запущен. «Эскизную» концепцию по обновлению «Москвы» разработали архитекторы Валерий Куцко и Виктор Крамаренко.

За счет внутренней перепланировки кинотеатр предлагают сделать многозальным. В большом зале будет 700 мест, сюда поместят Театр-студию киноактера. В левом и правом крыле здания на первом и втором этажах появятся еще по два небольших помещения для показа фильмов. Изменения интерьера приведут к изменениям главного фасада «Москвы»: его расширят, выполнят из прозрачного стекла с конструкциями из металла. Вход будет ассиметричным, что позволит разделить потоки зрителей.

Проект Куцко и Крамаренко поддержал Мингорисполком. Им поручили добработать благоустройство прилегающей территории. Возможно, фонтаны перед главным входом кинотеатра исчезнут – либо один, либо все.