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Кинотеатр «Москва» в центре Минска полностью переделают – вот каким он станет

28.11.2019 09:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кинотеатр «Москва», который находится в центре Минска, рядом со станцией метро «Немига», обещают переделать при реконструкции. Если верить проекту, когда работы закончатся, в здании появятся новые залы, а на фасад добавят больше стекла.

Кинотеатр открылся в сентябре 1980 года – и стал первым широкоформатным кинотеатром в Беларуси. Его эксплуатируют почти 40 лет, и теперь общее мнение таково, что пришло время капитального ремонта – процесс уже запущен. «Эскизную» концепцию по обновлению «Москвы» разработали архитекторы Валерий Куцко и Виктор Крамаренко.

За счет внутренней перепланировки кинотеатр предлагают сделать многозальным. В большом зале будет 700 мест, сюда поместят Театр-студию киноактера. В левом и правом крыле здания на первом и втором этажах появятся еще по два небольших помещения для показа фильмов. Изменения интерьера приведут к изменениям главного фасада «Москвы»: его расширят, выполнят из прозрачного стекла с конструкциями из металла. Вход будет ассиметричным, что позволит разделить потоки зрителей.

Проект Куцко и Крамаренко поддержал Мингорисполком. Им поручили добработать благоустройство прилегающей территории. Возможно, фонтаны перед главным входом кинотеатра исчезнут – либо один, либо все.

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Теги: Минск
 
 
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Кинотеатр «Москва», который находится в центре Минска, рядом со станцией метро «Немига», обещают переделать при реконструкции. Если верить проекту, когда работы...
 
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