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«Их мечта – получить из рук Путина уничтожение Беларуси»: Павел Данейко жёстко раскритиковал Литву

28.11.2019 08:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В минском конференц-центре IBB прошел «круглый стол» с участием дипломатов, беларуских властей и руководителей международных проектов. Это мероприятие – часть проекта по построению сценария «Восточное партнерство-2030», призванного позаботиться о будущем региона. 

В рамках «круглого стола» беседовали европейские дипломаты (например, посол Польши в Беларуси Артур Михальски) и беларуские эксперты. Редакция reform.by процитировала речь Павла Данейко, гендиректора бизнес-школы ИМП, в которой он резко раскритиковал позицию Литвы по беларускому вопросу.

«Сейчас мы имеем совершенно понятную ситуацию с Литвой, которая блокирует наши отношения с Европой. Литва, провалившая реформы, правые националисты, которые хотят использовать национализм для того, чтобы поднять свои рейтинги.

Их мечта, получив из рук Екатерины название «Литва», из рук Сталина – Вильнюс, получить из рук Путина уничтожение Беларуси и наследника Великого княжества Литовского, остаться одним. Пока этот гвоздь не будет выдернут, нам будет сложно строить какие-то отношения с Европой, просто потому что литовцы блокируют. Крайне правая группа с этим диким мышлением использует полную чушь по поводу атомной электростанции», – заявил Данейко.

Во время «круглого стола» со спитчами выступили также философы, политологи, методологи и так далее. Их точки зрения вы можете изучить по ссылке.

Читайте по теме: «Многие говорят: нужно вступить в ЕС, переизбрать Лукашенко и сделать приватизацию. Но это утопия для тех, кто не понимает, о чем говорит». Большой разговор с Павлом Данейко

 
 
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В минском конференц-центре IBB прошел «круглый стол» с участием дипломатов, беларуских властей и руководителей международных проектов. Это мероприятие –...
 
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