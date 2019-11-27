Много залов и стеклянный фасад. Как может измениться кинотеатр «Москва» после реконструкции

Источник материала: Tut.by

Разрабатывается концепция реконструкции кинотеатра «Москва». Недавно на заседании городского архитектурного совета рассмотрели предварительное проектное решение. После преобразований в здании добавится залов, а фасад обновят, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Изображения: с сайта «Минск-Новости»

«Москву» строили по индивидуальному проекту белорусских архитекторов В. Крамаренко, В. Щербины, М. Виноградова. Открыли объект в сентябре 1980 года, он стал первым широкоформатным кинотеатром в республике.

Есть информация, что изначально он задумывался не просто для демонстрации фильмов, а как целый комплекс — с музеем кинематографа. Вместо музея в здании разместился Театр-студия киноактера.

За почти 40 лет эксплуатации здания возникла необходимость его капитального ремонта и реконструкции. Процесс намечался достаточно давно, но так и не стартовал. Сейчас время пришло. Уже переехал на новую площадку коллектив Театра-студии киноактера. Архитекторы Валерий Куцко («Институт «Белгоспроект») и Виктор Крамаренко разработали предварительную концепцию по обновлению объекта.

Предлагается за счет внутренней перепланировки сделать кинотеатр многозальным. В большом будет 700 мест, под ним расположится Театр-студия киноактера, в левом и правом крыле здания на первом и втором этажах добавятся еще по два небольших помещения для демонстрации фильмов.

Главный фасад архитекторы предложили немного расширить и сделать из прозрачного стекла, дополнив конструкциями из металла. Вход — ассиметричный.



Изображения: с сайта «Минск-Новости»

Таким образом разделят потоки зрителей и место встреч артистов и гостей фестиваля «Лiстапад» и прочих мероприятий, которые здесь проводятся.

— Это позволит снаружи создать пешеходную площадь с местами для отдыха, благоустройством. Еще мы предлагаем разместить здесь скульптурную композицию на кинематографическую тему, — делится Виктор Крамаренко.

Члены архитектурного совета поддержали идею преображения здания. Одни сказали, что «это элегантное неожиданное решение», другие же отметили, что «теряется прежняя архитектура, однако новый масштаб соответствует современному взгляду на это пространство».



Изображения: с сайта «Минск-Новости»

При разработке проекта отдельно продумают благоустройство территории. Виктор Крамаренко предложил сохранить существующие фонтаны, но разместить их на новом месте. Такой вариант вызвал вопросы. Уместны ли классические водометы рядом с новой архитектурой здания? Есть ли смысл оставлять их, по крайней мере, в таком виде и сразу два? Это можно решить на последующих этапах проектирования, как и вопрос со скульптурой.