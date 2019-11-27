В Армении нашли могилу древней воительницы. Это могла быть амазонка из греческих мифов

Источник материала: Tut.by

Анализ костей возрастом более 2600 лет, найденных на севере Армении, показал, что они принадлежали женщине-воину из древнего государства Урарту. Скорее всего, она погибла в сражении. Исследователи полагают, что такие воительницы вдохновили древнегреческих сказителей на создание образа амазонок. Описание работы археологов опубликовал научный журнал International Journal of Osteoarchaeology, сообщает ТАСС.



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Останки археологи нашли в могильнике Бовер I в Лорийской области на севере Армении еще в 2017 году. По керамике и украшениям ученые датировали захоронение VIII—VI веками до н.э., когда на территории нынешней Армении процветало древнее царство Урарту. Оно вело активную завоевательную политику вплоть до конца VI века, когда государство пало под совместным ударом скифов, киммерийцев и мидян.

Исследование скелета показало, что он принадлежал женщине около 20 лет. Украшения говорили о высоком статусе похороненной. Более подробный анализ позволил ученым сделать еще один важный вывод: женщина скорее всего была еще и воином.

Строение и повреждения костей рассказали ученым, что у нее была хорошо развитая мускулатура — вероятно, древняя воительница была лучницей и часто ездила верхом. Об участии в сражениях говорил и железный наконечник стрелы, застрявший в левом колене. Однако эта рана зажила задолго до гибели древней воительницы.

К ее смерти, по словам ученых, привели другие раны. Специалисты нашли на ее костях следы как минимум трех серьезных повреждений, предположительно от меча и топора. Археологи предполагают, что эти повреждения нанес не один человек, и заключают, что женщина скорее всего погибла в бою.

Это уже не первые останки воительниц из древнего Урарту, которые попадаются археологам. Другие исторические источники также говорят о том, что в этом государстве женщины сражались бок о бок с мужчинами. Поэтому ученые предполагают, что именно жительницы Урарту вдохновили древнегреческих сказителей на образ амазонок — воинственного народа, который состоял из одних женщин.