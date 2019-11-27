Гараж папы римского пополнился кроссовером Dacia Duster

Источник материала: Tut.by

В автопарке папы римского Франциска, призывающего отказаться от роскоши и атрибутов дорогой жизни, появилось новое транспортное средство — в роли нового «папамобиля» выступило последнее поколение продающегося на европейском рынке кроссовера Dacia Duster.





Машину понтифику передали накануне в присутствии представителей концерна Renault Group и руководства католической церкви. Переделкой стандартного кроссовера в спецтранспорт занималась команда специалистов отделения Dacia Special Needs и кузовного ателье Romturingia , известного также своим пикапом на базе Duster. Доработанный для нужд понтифика кроссовер окрашен в белый цвет и получил съемную стеклянную надстройку, панорамную крышу, поручни, комфортабельный задний диван и уменьшенный (на 30 мм) ради удобства посадки дорожный просвет.





Из прочих атрибутов — папские вымпелы и гербы. О том, какой двигатель установлен на Duster для папы римского, создатели не обмолвились — известно лишь, что трансмиссия у кроссовера полноприводная.