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Гараж папы римского пополнился кроссовером Dacia Duster

28.11.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В автопарке папы римского Франциска, призывающего отказаться от роскоши и атрибутов дорогой жизни, появилось новое транспортное средство — в роли нового «папамобиля» выступило последнее поколение продающегося на европейском рынке кроссовера Dacia Duster.


Машину понтифику передали накануне в присутствии представителей концерна Renault Group и руководства католической церкви. Переделкой стандартного кроссовера в спецтранспорт занималась команда специалистов отделения Dacia Special Needs и кузовного ателье Romturingia, известного также своим пикапом на базе Duster. Доработанный для нужд понтифика кроссовер окрашен в белый цвет и получил съемную стеклянную надстройку, панорамную крышу, поручни, комфортабельный задний диван и уменьшенный (на 30 мм) ради удобства посадки дорожный просвет.


Из прочих атрибутов — папские вымпелы и гербы. О том, какой двигатель установлен на Duster для папы римского, создатели не обмолвились — известно лишь, что трансмиссия у кроссовера полноприводная.

 
 
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Второе поколение кроссовера Dacia Duster выступило в роли нового «папамобиля».
 
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