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Гараж папы римского пополнился кроссовером Dacia Duster
Источник материала: Tut.by
В автопарке папы римского Франциска, призывающего отказаться от роскоши и атрибутов дорогой жизни, появилось новое транспортное средство — в роли нового «папамобиля» выступило последнее поколение продающегося на европейском рынке кроссовера Dacia Duster.
Машину понтифику передали накануне в присутствии представителей концерна Renault Group и руководства католической церкви. Переделкой стандартного кроссовера в спецтранспорт занималась команда специалистов отделения Dacia Special Needs и кузовного ателье
Из прочих атрибутов — папские вымпелы и гербы. О том, какой двигатель установлен на Duster для папы римского, создатели не обмолвились — известно лишь, что трансмиссия у кроссовера полноприводная.
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Второе поколение кроссовера Dacia Duster выступило в роли нового «папамобиля».
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