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С 1 декабря Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

28.11.2019 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 декабря Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

Совет Министров постановлением от 27 ноября 2019 г. № 802 повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит – 90,5 долл. за 1 т (ранее – 88,3 долл.); на прямогонный бензин – 49,7 долл. за 1 т (ранее – 48,5 долл.); на товарные бензины – 27,1 долл. за 1 т (ранее – долл. 26,4); на легкие, средние дистилляты – 27,1 долл. за 1 т (ранее – 26,4 долл.); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 27,1 долл. за 1 т (ранее – 26,4 долл.).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября 2019 года. Тогда они также были повышены.

 
 
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Совет Министров постановлением от 27 ноября 2019 г. № 802 повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского...
 
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