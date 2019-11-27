Источник материала: Газета Авангард





Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря. Изменения в перечень платных дорог внесены постановлением Совета Министров от 26 ноября 2019 года №793, сообщает БЕЛТА.

С 1 декабря будет платным реконструированный участок автомобильной дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) с 134-го по 196-й км.

«Это станет завершающим этапом реконструкции данной магистрали с доведением ее параметров до I технической категории (с разделением встречных потоков)», — пояснили в правительстве.

С учетом ранее введенных платных участков автомобильная дорога М6/Е28 будет являться платной практически на всем протяжении (с 12-го по 287-й км).

Как сообщалось ранее, общая протяженность сети платных дорог в республике составит 1 787 км.-0-