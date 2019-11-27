В Слуцке повторно задержали ту же цыганку, которая представлялась волонтёром Unihelp

Источник материала: Слуцк Город





27 ноября на стоянке магазина «Радуга» в Слуцке снова была задержана девушка цыганской национальности, жительница Могилёвской области, которая незаконно собирала деньги от имени благотворительного фонда Uhihelp.

Два месяца назад она уже попадала в местную милицию по той же причине. На этот раз предприимчивая девушка приехала в Слуцк вместе со своей знакомой.

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личности пострадавших, которые 27 ноября передали денежные средства девушке, изображённой на фото. Если это вы либо вы знаете таких людей, просьба сообщить об этом по телефону: +375(29)399-82-85 и 102.



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