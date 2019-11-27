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Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!
28.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» – под таким названием с 27 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин.
Во время акции 29 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не дожидаться 1 декабря и заранее подготовить свои автомобили к эксплуатации в зимних погодных условиях. Прежде всего, переобуть шины в зимние.
Согласно ПДД с 1 декабря по 1 марта зимняя резина на всех колесах автомобилях – обязательный атрибут безопасности.
Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
Отделение ГАИ
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«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» – под таким названием с 27 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция, цель которой...
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