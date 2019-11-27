Источник материала: Асiповiцкi край

«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» – под таким названием с 27 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин.

Во время акции 29 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не дожидаться 1 декабря и заранее подготовить свои автомобили к эксплуатации в зимних погодных условиях. Прежде всего, переобуть шины в зимние.

Согласно ПДД с 1 декабря по 1 марта зимняя резина на всех колесах автомобилях – обязательный атрибут безопасности.

Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Отделение ГАИ

Осиповичского райисполкома