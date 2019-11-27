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В Беларуси расширяется сеть платных дорог

28.11.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 декабря 2019 года реконструированный участок автомобильной дороги М-6/Е 28 МинскГродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км включается в категорию платных дорог.

Таким образом, автомобильная дорога М-6/Е 28 будет являться платной практически на всем протяжении с 12 по 287 км, следует из постановления Совмина РБ №793 от 26 ноября 2019 года.

Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1787 км.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С 1 декабря 2019 года реконструированный участок автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км включается в категорию...
 
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