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В Беларуси расширяется сеть платных дорог
Источник материала: Партизан
С 1 декабря 2019 года реконструированный участок автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км включается в категорию платных дорог.
Таким образом, автомобильная дорога М-6/Е 28 будет являться платной практически на всем протяжении с 12 по 287 км, следует из постановления Совмина РБ №793 от 26 ноября 2019 года.
Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1787 км.
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С 1 декабря 2019 года реконструированный участок автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км включается в категорию...
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