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В Слониме мать не так кормила и ухаживала за новорожденным. На неё завели уголовное дело

28.11.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело в отношении матери возбудил прокурор Слонимского района по факту ненадлежащего ухода за новорожденным:



— У малыша врачи диагностировали тяжелое болезненное состояние, требовавшее срочной госпитализации в реанимационное отделение больницы. К такому положению новорожденного привели длительное отсутствие необходимого ухода, неадекватное по объему и составу питание, игнорирование родителями медицинских рекомендаций, — сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.

В целом прокуроры дали негативную оценку работе заинтересованных структур Слонимского района, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних, РОВД, учреждений образования, здравоохранения. Последние не организовали сопровождение детей, возвращенных в семью по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних. Как результат — контроль за их положением в семье отсутствовал.

Факты несвоевременного реагирования на семейное неблагополучие, преждевременной отмены решений о признании детей находящимися в социально опасном положении, а также неинформирования заинтересованных служб о насилии в семьях, где воспитываются дети, вскрыты и в других районах области (Островецкий, Волковысский районы, Гродно).
 
Теги: Гродно
 
 
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Уголовное дело в отношении матери возбудил прокурор Слонимского района по факту ненадлежащего ухода за новорожденным:
 
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