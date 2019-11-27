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Минфин определил ставку по депозитам семейного капитала
28.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала. Соответствующее постановление Минфина от 16 ноября 2019 года №66 официально опубликовано сегодня на
Ставка по банковским вкладам семейного капитала, на которых размещаются предоставленные семьям средства в размере $10 тыс. при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей, равна ставке LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года.
Под ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США понимается ставка для депозитов на срок 1 год в долларах США на Лондонском межбанковском рынке, публикуемая на странице "USD1YFSR=" информационным агентством Thomson Reuters.
По состоянию на 29 декабря 2017 года ставка LIBOR для депозитов срок 1 год в долларах США составляла 2,10697% годовых.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала. Соответствующее постановление Минфина от 16 ноября 2019 года №66 официально...
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