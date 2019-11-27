Для первых советских школ в Бресте национализировали крупные здания

Источник материала: Виртуальный Брест

Народное образование на Брестчине стали активно развивать с первых дней после воссоединения Беларуси в 39-м.





Автор фото: архив СШ№6

Через десять дней после образования Брестской области, 14 декабря 1939 года, обком КПБ утверждает ряд мероприятий по организации просвещения. Все школы становились государственными с едиными учебными планами.



В доме Михельсона и усадьбе Немцевичей



До сентября 39-го в городе было 16 начальных и средних образовательных учреждений. Они находились на содержании государственного бюджета, и обучали в них больше восьми тысяч детей. В Бресте было еще десять религиозных, ремесленных и общеобразовательных школ. Содержали их частные лица и благотворительные общества. Однако средние школы были недоступны для трудящихся, поскольку за учебу в государственных платили от 200 до 300 злотых, а, например, в частных гимназиях — от 500 до 900 злотых в год. На тот момент в Бресте не было ни одной белорусскоязычной школы. Все белорусские школы в Западной Беларуси к этому времени польские власти закрыли.







Со сменой власти учебные заведения реорганизовывают. В городе на 1940 год действует двадцать пять школ, в которых обучается больше двенадцати тысяч учеников. Поскольку зданий для обучения не хватало, горисполком 23 декабря 1939 года постановляет национализировать крупные помещения и передать их под школы. Так, школа № 27 расположилась в доме Михельсона и Таксин, 14-яя — в доме еврейского общества, 15-я — в доме общества «Матяжи», 22-я — в усадьбе Немцевичей на улице Сенкевича, 52 и так далее. 11-я и неполная средняя школа на Волынке стали белорусскоязычными. Для взрослых в городе заработали вечерние школы и вечерние группы.



Кроме этого, в Бресте работали железнодорожный и дорожно-механический техникумы, педучилище. Довольно любопытные сведения встретились в книге «Память», связанные с последним учебным учреждением. Из воспоминания Лидии Касенцовой: «Это было в октябре 1939 года. Нам, учащимся Брестской женской гимназии, объявили: всем, кто желает перейти на советскую систему образования, необходимо продолжить занятия. Это было педагогическое училище. Занятия в нем должны идти на русском языке, а в гимназии мы учили все предметы на польском…» Те, кто справился с нововведением, продолжили учёбу.



Краткие курсы для учителей



Педучилище решило и проблему кадров. Поскольку не хватало педагогов в городе и области, при нем открыли краткосрочные курсы для подготовки учителей начальной школы, а также для обучения в 5–7 классах. Слушателями курсов стали люди со средним образованием. Многим предприятиям поставили задачу: пересмотреть ассортимент товаров и выпустить для школьников необходимое количество детской одежды, обуви, наладить изготовление чернил. Торговля должна была обеспечить школьными принадлежностями.



Таким образом, в 1941 году школьная система была налажена. В городе работало четыре начальных, девять семилетних и пять средних школ. Успеваемость за 1940 год составляла почти восемьдесят процентов.



В городе заработали музыкальные школа и училище. Открыли три детских сада с 158 детьми, два детских школьных дома на 205 человек и один дошкольный на 65 человек. Были организованы городская и детская библиотеки, железнодорожный клуб и клуб для работников связи и госторговли.



В перспективе предусматривали открытие новых учебных заведений по подготовке специалистов для нужд народного хозяйства и культуры западных областей БССР. Это учительский институт, сельскохозяйственный и физкультурный техникумы, художественное училище…



Огромный пласт работы



Планы о дальнейшем развитии образования смогли осуществиться только после освобождения Бреста. Так, в 1950–1951 учебном году в городе работало шесть средних, пять семилетних и три начальных школы, а также две школы для рабочей молодежи и одна для взрослых. Еще пять находилось в подчинении железной дороги.



Многие здания учебных заведений не соответствовали требованиям. Выделенное финансирование давало возможность лишь сделать косметический ремонт помещений. Бедной была и материальная база: не хватало парт, стульев, шкафов, учебников. Не соответствовали требованием и детские сады.



Пласт работы по развитию образования был огромным. Постепенно, с каждым десятилетием, он менялся в лучшую сторону. После принятия закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» в декабре 1958 года в городе за 1959–1960 годы построили седьмую, пятнадцатую и восьмую школы, а в первой надстроили третий этаж.



Год за годом в городе возводили новые здания школ, детских садов и других учебных заведений. Вместе с этим увеличивалось и количество педагогов, что дало возможность обеспечить кадрами не только город, но и область. Брестский педагогический институт ежегодно выпускал языковедов, физиков, географов, биологов и других учителей.