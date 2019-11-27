Источник материала: Виртуальный Брест

30 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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30 ноября 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Якубовский Николай Сергеевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

30 ноября 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет глава администрации Ленинского района г. Бреста Милошевский Валентин Станиславович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162 ) 21-06-12.

30 ноября 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.