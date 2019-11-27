Подорожают мобильная связь и сигареты, власти решат вопрос с ценами на сахар. Изменения декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 декабря в Беларуси вырастут цены на многие марки сигарет, а компания А1 увеличивает стоимость популярных тарифных планов. В конце декабре власти должны решить вопрос с минимальными ценами на сахар. FINANCETUTBY составил подборку декабрьских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как изменится стоимость услуг мобильного оператора

Компания А1 с первого декабря увеличивает стоимость популярных тарифных планов, следующий этап изменения цен запланирован на первое марта 2020 года. Например, тариф lemon Z будет стоить 13,5 рубля вместо 11,9 рубля, lemon Y — 20,9 рубля вместо 19,9 рубля, lemon X — 27,9 рубля вместо 26,9 рубля. В среднем стоимость увеличится на 6,7%. Тарифный план «Комфорт S» подорожает до 13,3 рубля (вместо 12,4 рубля). «Комфорт М» по 29 февраля будет стоить 20,9 рубля, с марта — 21,9 рубля. Нынешняя цена предложения — 20,75 рубля. «Комфорт L» сначала подорожает до 29,9 рубля, с марта — до 32,9 рубля (вместо нынешних 27 рублей). В тарифах станет больше интернет-трафика.

Решат вопрос с минимальными ценами на сахар

В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым с 1 октября на 90 дней установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Власти занялись регулированием цен на сахар из-за появления в торговле российского сахара, который был заметно дешевле белорусского.

Цена сахара на полках с учетом НДС не должна была опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. Выросли также закупочные оптовые цены.

В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Начнут штрафовать за летнюю «резину»

С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (12,75 рубля) за езду на автомобиле на летних шинах. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин (от 51 до 127,5 рубля).

Подорожают сигареты и появятся в продаже новые марки

С 1 декабря вырастут цены на многие марки сигарет, некоторые подорожают сразу на 10 копеек. Цены поднимут все производители и поставщики. При этом в продаже появится несколько новых марок сигарет.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Минчане смогут присмотреть работу на общегородской ярмарке вакансий

В Минске 12 декабря пройдет общегородская ярмарка вакансий. В столице на начало ноября не хватало 20,5 тысячи работников. Из них 13 тысяч — для представителей рабочих специальностей.

Общегородская ярмарка вакансий пройдет в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7). Время работы ярмарки — с 10.00 до 13.00.