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Редкие книги религиозных деятелей Константина и Митрофана Зноско презентуют в Бресте

28.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской областной библиотеке им. М. Горького сегодня пройдет круглый стол "Выдающиеся деятели православной истории и культуры Брестчины и Беларуси: Константин Зноско и Митрофан Зноско-Боровский", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе краеведческой литературы и библиографии библиотеки.

Редкие книги религиозных деятелей Константина и Митрофана Зноско презентуют в Бресте

Мероприятие приурочено к 1000-летию Бреста и посвящено двум общественным и религиозным православным деятелям - отцу и сыну Константину и Митрофану Зноско, их вкладу в духовное и культурно-историческое наследие Беларуси. К участию приглашены историки, представители духовенства и все, кто интересуется историей города и православия в юго-западном регионе. Модератором встречи выступит доцент кафедры истории славянских народов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, религиовед Александр Свирид.

В программе запланированы выступления о брестском периоде жизни и деятельности церковного историка, писателя и гимнографа протоиерея Константина Зноско и епископа РПЦ за границей, богослова Митрофана Зноско-Боровского. Участники дискуссии обсудят межнациональную и межрелигиозную ситуацию в Бресте и регионе в межвоенный и военный периоды прошлого века.

Сотрудники отдела краеведческой литературы и библиографии презентуют специально подготовленную к круглому столу книжную выставку, в которой собран материал о героях встречи - книги, публикации в газетах и журналах, а также труды священников. В частности, будут представлены такие редкие издания, как "Исторический очерк церковной унии" Константина Зноско, изданный в 1923 году в Варшаве, и книга "Хроника одной жизни" Митрофана Зноско-Боровского, которая вышла в 1995 году в Нью-Йорке.

Также участники встречи посетят могилу Константина Зноско, который похоронен на Тришинском кладбище в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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