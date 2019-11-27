Из-за аварии на путепроводе в Барановичах движение транспорта было остановлено

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 27 ноября около 20.30 на путепроводе улицы Тельмана в Барановичах.







По словам очевидцев, минивэн, пытаясь проехать раньше автобуса, врезался в него.



В результате аварии полностью была перекрыта полоса движения из центра города в направлении улицы Тельмана.