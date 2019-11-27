|
Из-за аварии на путепроводе в Барановичах движение транспорта было остановлено
28.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 27 ноября около 20.30 на путепроводе улицы Тельмана в Барановичах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 27 ноября около 20.30 на путепроводе улицы Тельмана в Барановичах. По словам очевидцев, минивэн, пытаясь проехать раньше автобуса, врезался в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)