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Возбуждено уголовное дело об уклонении от содержания детей. Долг составил более 2500 рубл.
28.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На личный прием к прокурору г.Бреста пришел гражданин С. Мужчина пояснил, что на основании доверенности представляет интересы своей дочери, в пользу которой ее бывший супруг М. по решению суда должен уплачивать алименты на содержание их несовершеннолетнего сына.
Заявитель также указал, что в отделе принудительного исполнения (далее – ОПИ) Московского района г.Бреста возбудили исполнительное производство в отношении М., однако на протяжении четырех месяцев там не принимали мер к реализации судебного решения. Задолженность М. превысила 2 500 рублей. Несмотря на такие обстоятельства судебный исполнитель не ставил вопрос о привлечении должника к ответственности.
В городской
Еще на стадии доследственной проверки сотрудники милиции установили местонахождение должника. Находившиеся при нем денежные средства тогда же были обращены в счет исполнения требований исполнительного документа.
Активная гражданская позиция С., а также информация, сообщенная прокурору в ходе личного приема, позволили устранить нарушения, защитить права и законные интересы несовершеннолетнего.
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На личный прием к прокурору г.Бреста пришел гражданин С. Мужчина пояснил, что на основании доверенности представляет интересы своей дочери, в пользу которой ее...
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