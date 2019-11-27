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Возбуждено уголовное дело об уклонении от содержания детей. Долг составил более 2500 рубл.

28.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На личный прием к прокурору г.Бреста пришел гражданин С. Мужчина пояснил, что на основании доверенности представляет интересы своей дочери, в пользу которой ее бывший супруг М. по решению суда должен уплачивать алименты на содержание их несовершеннолетнего сына.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от содержания детей. Долг составил более 2500 рубл.

Заявитель также указал, что в отделе принудительного исполнения (далее – ОПИ) Московского района г.Бреста возбудили исполнительное производство в отношении М., однако на протяжении четырех месяцев там не принимали мер к реализации судебного решения. Задолженность М. превысила 2 500 рублей. Несмотря на такие обстоятельства судебный исполнитель не ставил вопрос о привлечении должника к ответственности.

В городской прокуратуре проверили доводы заявителя. Как результат – по предписанию прокуратуры территориальный ОПИ передал материалы в отношении должника в ОВД администрации Московского района г.Бреста. После доследственной проверки в отношении М. возбуждено уголовное дело об уклонении от содержания детей по ч.3 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Еще на стадии доследственной проверки сотрудники милиции установили местонахождение должника. Находившиеся при нем денежные средства тогда же были обращены в счет исполнения требований исполнительного документа.

Активная гражданская позиция С., а также информация, сообщенная прокурору в ходе личного приема, позволили устранить нарушения, защитить права и законные интересы несовершеннолетнего.

 
Теги: Брест
 
 
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  На личный прием к прокурору г.Бреста пришел гражданин С. Мужчина пояснил, что на основании доверенности представляет интересы своей дочери, в пользу которой ее...
 
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