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Команды из пяти стран ожидают на турнире по водному поло в Бресте

28.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 2-6 декабря во Дворце водных видов спорта состоится турнир по водному поло, посвященный памяти тренера Романа Босака, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по водным видам спорта Виктория Астахова.

Команды из пяти стран ожидают на турнире по водному поло в Бресте

Соревнования проводятся среди юношей 2006 года рождения и младше. Помимо хозяев - брестчан - на турнир прибудут команды из Минска, Витебска, Могилева и Гомеля. Конкуренцию им составят соперники из-за рубежа. Свое участие уже подтвердили юные ватерполисты из молдавского Кишинева, украинских Львова и Харькова. Также ожидается приезд команд из России и Словакии.

"Этот турнир уже стал традиционным, полюбился спортсменам и тренерам, поэтому представительство на нем всегда многочисленное. Несколько лет назад мы посвятили его памяти нашего коллеги, тренера Романа Босака, - рассказала Виктория Астахова. - Для юношей это один из этапов подготовки к республиканским состязаниям, возможность посоревноваться со сверстниками из других стран, расширить дружеские связи".

Водным поло в ЦОРе занимаются 186 учащихся, сформированы две группы спортивного совершенствования. "У нас уже образовался круг любителей этого вида спорта. Он командный, динамичный, в отличие от того же плавания. Безусловно, проведение турниров способствует росту популярности в городе водного поло", - отметила собеседница.

Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта посещают около 800 воспитанников. Помимо водного поло, они занимаются плаванием, прыжками в воду, синхронным плаванием. В том числе для 24 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата организованы тренировки по плаванию (инваспорт). Виктория Астахова добавила, что в этом году во Дворце водных видов спорта провели десять международных турниров.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  В Бресте 2-6 декабря во Дворце водных видов спорта состоится турнир по водному поло, посвященный памяти тренера Романа Босака, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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