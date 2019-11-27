Эй, читатель, поспеши! На газеты подпишись!

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Оформить подписку на любимые газеты и журналы на последний месяц уходящего года можно было по 26 ноября включительно. Подписка на декабрь уже завершена, зато полным ходом идет подписная кампания на первое полугодие 2020 года, стартовавшая еще 10 октября.

Как рассказала старший инструктор-инспектор отдела подписки Калинковичского РУПС «Белпочта» Галина Шастун, основная цель нынешней, впрочем, как и предыдущих подписных кампаний, — не допустить снижения подписных тиражей.

— К сожалению, подписка с каждым годом падает. Причины тому – уменьшение численности населения, реорганизация и ликвидация предприятий, дебиторская задолженность, — рассказала Галина Дмитриевна. – Но мы стараемся не снижать планку. Для этого разработан план организационных мероприятий, которого мы придерживаемся при проведении подписной кампании. Туда входит направление на адреса предприятий, организаций и учреждений писем-приглашений оформить подписку, проведение акции «День подписчика», обеспечение отделений почтовой связи подписными каталогами, подворный и поквартирный обход почтальонами доставочных участков для приема подписки на дому, организация дополнительных рабочих мест по приему подписки в отделениях почтовой связи и местах массового посещения людей и другие.

Общий подписной тираж, доведенный нашему району на первое полугодие будущего года — более 27200 экземпляров, из которых более 3400 экземпляров составляет ведомственная подписка.

Подписка как метод распространения периодической печати, безусловно, обладает рядом достоинств. Читателю она удобна тем, что выписанное издание ему доставляют прямо на дом. Оплатив подписку один раз, он освобождается от дальнейших расходов на весь подписной период.

Подписку можно оформить сразу на полугодие, квартал или на месяц в отделениях почтовой связи, у своих почтальонов, а также у общественных распространителей.

— Общественники оказывают нам большую помощь в период проведения подписной кампании. На их счету порядка 7000 экземпляров. На сегодняшний день на предприятиях и в организациях насчитывается около 30 общественных распространителей. Как наиболее активных хочу отметить Ирину Турцевич из ЦРБ и Светлану Пырко из КУП «Коммунальник Калинковичский». Неплохо работает и молочный комбинат, однако, чаще всего там оформляют подписку всего на один месяц, а не на квартал и полугодие. Таким же образом действуют и некоторые другие организации, — рассказала Галина Шастун. – Из наиболее предпочитаемых среди работающего населения изданий можно выделить районную газету «Калінкавіцкія навіны» и «СБ».

Остальные экземпляры, а это около 16500 тысяч наименований газет и журналов оформляют почтальоны и отделения почтовой связи.

Про почтальонов следует сказать отдельно. Сегодня в РУПС острая нехватка представителей этой профессии. Работа непростая: в любую погоду и время года им приходится преодолевать десятки километров с увесистой сумкой на плече. Зарплата за труд невысокая, поэтому очередь из желающих разносить почту под РУПСом не стоит. Следовательно, имеет место текучесть кадров, одни уходят, им на смену приходят другие. И что лукавить, не все из них серьезно и ответственно относятся к своим обязанностям.

К счастью, в когорте почтовиков есть люди по-настоящему преданные своей профессии. У них не «пропадают» газеты из ящиков, они вежливы в общении с людьми, всегда выполняют и перевыполняют доведенные планы по подписке.В их числе почтальон ОПС-3 Людмила Соловьян, которая разносит почту почти десять лет, давно познала все азы непростой профессии, не раз была передовиком производства.

Людмила Васильевна уверена, что почтальонами могут работать только люди ответственные, дружелюбные и терпеливые. Чтобы выполнять план, нужно быть в какой-то степени психологом: уметь общаться с людьми, знать, кому что предложить, а порой просто выслушать и подбодрить.

Начальник передвижного отделения почтовой связи (ПОПС) Анастасия Чопик также регулярно перевыполняет план по подписке. Анастасия Васильевна из династии почтовых работников. Ее дедушка Михаил Яковлевич всю жизнь проработал в РУПС завхозом. Отец Василий Михайлович до сих пор трудится в узле почтовой связи сварщиком. Дядя Валентин Старовойтов работал почтальоном по сопровождению.

Анастасия же приступила к работе 16 лет назад после окончания Гомельского училища приборостроения. И до сих пор Калинковичский РУПС – единственная запись в ее трудовой книжке.

— Ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию, — признается начальник ПОПС. — Я люблю свою работу и получаю от нее максимум удовольствия. Да, порой она нелегкая, но в то же время очень нужная людям.

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Оформить подписку на периодические издания, как ведомственную, так и индивидуальную, можно не только на почте, но и в киосках РУП «Белсоюзпечать».

Как пояснили в Гомельском филиале предприятия, индивидуальные подписчики могут подписаться в любом киоске, которых на сегодня в Калинковичах семь. Для оформления ведомственной подписки организациям нужно обратиться в Мозырский участок либо непосредственно в Гомельский филиал.

Почту по домашним и юридическим адресам «Белсоюзпечать» не доставляет. Она приходит на выбранный клиентом киоск до востребования. Зато подписка по стоимости выходит немного дешевле, чем на почте.

Где удобнее оформить подписку, и каким способом получать свежую почту, решать вам, дорогие читатели. Главное, не забудьте подписаться вовремя, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей и последних событий в районе, области, республике. Подписная кампания на первое полугодие 2020 года завершится 26 декабря.

Татьяна КАПИТАН.