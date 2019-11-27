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У православных начинается Рождественский пост

28.11.2019 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У православных 28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он хоть и продолжительный, но считается менее строгим, чем Великий пост перед Пасхой.

У православных начинается Рождественский пост

Во все дни недели, кроме среды и пятницы, разрешается рыба. Строже будут поститься только в монастырях, рыбу здесь едят лишь в субботу и воскресенье, а по средам и пятницам стараются обходиться даже без растительного масла.

У православных начинается Рождественский пост

Разговеться можно будет 7 января, в светлый праздник Рождества Христова.

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Новости Беларуси. У православных 28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он хоть и продолжительный,...
 
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