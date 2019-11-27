Как проходила избирательная кампания в парламент Беларуси? Анонс «Специального репортажа»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беспорядки на улицах городов планеты и военное противостояние между амбициозными геополитическими игроками. Такова информационная картина мира. Пробовать на зуб пытались и Беларусь. А такое значимое политическое событие как выборы – лучшее для этого время.





Заглянуть в закулисье избирательного процесса вы сможете 28 ноября, вечером в эфире СТВ. Мы продолжаем цикл программ «Специальный репортаж».