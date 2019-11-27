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Как проходила избирательная кампания в парламент Беларуси? Анонс «Специального репортажа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беспорядки на улицах городов планеты и военное противостояние между амбициозными геополитическими игроками. Такова информационная картина мира. Пробовать на зуб пытались и Беларусь. А такое значимое политическое событие как выборы – лучшее для этого время.
Заглянуть в закулисье избирательного процесса вы сможете 28 ноября, вечером в эфире СТВ. Мы продолжаем цикл программ «Специальный репортаж».
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Новости Беларуси. Беспорядки на улицах городов планеты и военное противостояние между амбициозными геополитическими игроками. Такова информационная картина...
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