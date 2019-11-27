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В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

28.11.2019 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бишкек принимает ключевое политическое событие недели – саммит глав государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

Участвует в нём и Александр Лукашенко. С рабочим визитом в Кыргызстан белорусский лидер отправился ещё накануне. Ожидается, что 28 ноября в своем выступлении перед партнёрами по самому крупному в СНГ военно-политическому блоку наш Президент обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности.

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В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали


Всего в повестку дня включены почти 20 вопросов. Они касаются информационных технологий, борьбы с терроризмом, дальнейшего совершенствования военной составляющей ОДКБ. По традиции, переговоры глав государств предваряла встреча министров иностранных дел, оборонных ведомств и совбезов. Участники заседания обсудили в том числе и мирные инициативы Беларуси.

В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы говорили о тех инициативах, которые выдвинул глава белорусского государства. Это и поиск цифрового добрососедства, широкоформатный диалог и наша инициатива, связанная с разрушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Даже недавняя встреча с европейскими партнерами говорит о том, что постепенно эти инициативы начинают укореняться в головах у представителей западного мира.

Эти инициативы направлены не на разжигание конфронтации, а наоборот, на обеспечение большего спокойствия и  стабильности в нашем регионе. Эти инициативы постепенно будут приобретать большее число сторонников.

В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. Ожидается, что в Бишкеке Александр Лукашенко также проведет встречи с зарубежными коллегами.

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Новости Беларуси. Бишкек принимает ключевое политическое событие недели – саммит глав государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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