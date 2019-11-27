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В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бишкек принимает ключевое политическое событие недели – саммит глав государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участвует в нём и Александр Лукашенко. С рабочим визитом в Кыргызстан белорусский лидер отправился ещё накануне. Ожидается, что 28 ноября в своем выступлении перед партнёрами по самому крупному в СНГ военно-политическому блоку наш Президент обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Эти инициативы направлены не на разжигание конфронтации, а наоборот, на обеспечение большего спокойствия и стабильности в нашем регионе. Эти инициативы постепенно будут приобретать большее число сторонников.
По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. Ожидается, что в Бишкеке Александр Лукашенко также проведет встречи с зарубежными коллегами.
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Новости Беларуси. Бишкек принимает ключевое политическое событие недели – саммит глав государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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