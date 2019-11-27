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Apple признала Крым российским на своих картах: на компанию надавили

28.11.2019 10:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Компания Apple подчинилась требованиям российских властей: теперь на картах Крым помечен как территория России. В приложениях Apple Maps и Weather Крым также считается частью Российской Федерации, сообщает BBC. Но есть забавный нюанс: украинский полуостров сразу меняет свою принадлежность – «возвращается» к Украине, – как только пользователь покидает территорию России.

В Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную: так же выглядит граница между Херсонской и Николаевской областями Украины. В приложении Weather (о погоде в разных городах мира) Севастополь и Симферополь маркированы как российские города – если его открывает пользователь в России. Юзерам Великобритании приложение показывает крымские города без указания страны.

В Москве этот шаг компании Apple подтверждают – и называют вполне «закономерным». «Нас это только радует», – заявил Сергей Зырянов, которого из Москвы назначили министром внутренней политики, информации и связи Крыма. Зырянов считает, Apple приняла «прорывное решение».

В Украине, напротив, жест корпорации жестко критикуют. «Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы жалуетесь на то, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом. А потом кто-то по невежеству просто плюет на вашу боль. Именно так это воспринимается, когда вы называете Крым российским», – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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