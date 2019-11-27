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Одно из лучших хореографических шоу покажут в Минске. Вы в танцах?

28.11.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большой концерт 6 сезона самого масштабного хореографического шоу «Танцы на ТНТ» пройдет 20 марта в КЗ «Минск».


Фото предоставлено организаторами

Новое поколение «Танцев» — это разнообразие жанров и стилей. Участники проекта представят в Минске не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки. Кроме того, все номера будут сопровождаться необычным графическим контентом, выведенным на большие экраны.

Проект «Танцы» давно вышел за рамки развлекательного шоу и стал для танцовщиков и миллионов зрителей чем-то большим. «Танцы» — это бренд, это проект национального масштаба, на котором выросло целое поколение, это сотни изобретательных постановок от лучших хореографов с мировыми именами. «Танцы» — это искусство.


Фото предоставлено организаторами

Сезоны шоу на телеканале ТНТ совершили танцевальную революцию и доказали, что талантливый и артистичный танцовщик может добиться не меньшей популярности, чем музыкант или актер. Благодаря шоу «Танцы» многие узнали, что такое вог, контемп и дэнсхолл, и теперь ни за что не перепутают стрит-джаз и хип-хоп. Почувствуйте энергию одного из лучших танцевальных шоу 20 марта в КЗ Минск. Будьте в танцах.

Когда: 20 марта, 19.00

Где:

Сколько: от 50 до 120 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Большой концерт 6 сезона самого масштабного хореографического шоу «Танцы на ТНТ» пройдет 20 марта в КЗ «Минск».
 
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