У белорусской певицы, чей трек попал в топ-101 песен 2017-го, новый альбом. Послушайте его

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 28 ноября, у белорусской инди-певицы и автора музыки Ани Ждановой вышел новый альбом. Сборник называется «Тайны». Девушка выступает с разными проектами уже 10 лет, но только в 2017-м вышел ее дебютный сольный альбом Appetiizer. Трек Zeitgeist из него попал в плей-лист из 101 лучшей песни 2017 года со всего мира, который составил международный проект beehype. AFISHA.TUT.BY советует обратить внимание на новый релиз певицы.



Аня Жданова. Фото из личного архива певицы

— Новый альбом меланхоличный, в нем я не прячу грусть, а становлюсь с ней близко к слушателю, и если обычно я прикрываюсь лирическим героем, то тут много личного, — рассказывает Аня. — Может быть, это будет самый искренний альбом, а после такого не будет — я не знаю. Но название произошло из той идеи, что сколько бы ты не прятал то, что живет в тебе, оно все равно рано или поздно вырвется наружу.

Из всех треков певица бы выделила «Землю», «Если» и «Черный квадрат»:

— Обычно, если я начинаю писать песню и в процессе рыдаю или меня трясет, пока не допишу до конца, думаю: «О, отлично, это то, что нужно». Потом эти треки сказочным образом запоминаются людям.

Слушайте Тайны &mdash; Ana Zhdanova на Яндекс.Музыке

Правда, вживую услышать «Тайны» у белорусов вряд ли получится. По крайней мере, в ближайшее время.

— Меня как-то отвернуло от живых выступлений, — объясняет Аня. — Возможно, потому что мне не нравится, в каком виде это все существует. Когда я пишу со скрипками, я хочу так же играть, со скрипками, и мне не очень нравится компьютерная история в плане воспроизведения. Общалась со многими музыкантами на этот счет, и мне все говорят не париться. Но лично я не хожу на такие концерты, мне они вообще неинтересны, поэтому сейчас внутри меня идет напряженный диалог, и я жду, чем он завершится.

Кроме этого, в мае этого года певица перевыпустила свои ранние песни.

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