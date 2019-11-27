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У белорусской певицы, чей трек попал в топ-101 песен 2017-го, новый альбом. Послушайте его
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 28 ноября, у белорусской инди-певицы и автора музыки Ани Ждановой вышел новый альбом. Сборник называется «Тайны». Девушка выступает с разными проектами уже 10 лет, но только в 2017-м вышел ее дебютный сольный альбом Appetiizer. Трек Zeitgeist из него
— Новый альбом меланхоличный, в нем я не прячу грусть, а становлюсь с ней близко к слушателю, и если обычно я прикрываюсь лирическим героем, то тут много личного, — рассказывает Аня. — Может быть, это будет самый искренний альбом, а после такого не будет — я не знаю. Но название произошло из той идеи, что сколько бы ты не прятал то, что живет в тебе, оно все равно рано или поздно вырвется наружу.
Из всех треков певица бы выделила «Землю», «Если» и «Черный квадрат»:
— Обычно, если я начинаю писать песню и в процессе рыдаю или меня трясет, пока не допишу до конца, думаю: «О, отлично, это то, что нужно». Потом эти треки сказочным образом запоминаются людям.
Правда, вживую услышать «Тайны» у белорусов вряд ли получится. По крайней мере, в ближайшее время.
— Меня как-то отвернуло от живых выступлений, — объясняет Аня. — Возможно, потому что мне не нравится, в каком виде это все существует. Когда я пишу со скрипками, я хочу так же играть, со скрипками, и мне не очень нравится компьютерная история в плане воспроизведения. Общалась со многими музыкантами на этот счет, и мне все говорят не париться. Но лично я не хожу на такие концерты, мне они вообще неинтересны, поэтому сейчас внутри меня идет напряженный диалог, и я жду, чем он завершится.
Кроме этого, в мае этого года певица
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Аня Жданова уже 10 лет выступает перед минским зрителем, но первый успех начал приходить к ней только два года назад - с выходом дебютного сольника. «Тайны» (2019) - уже...
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