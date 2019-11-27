Nielsen: сигареты из Беларуси занимают 36% рынка нелегальных сигарет России

















Исследование компании Nielsen показывает, что доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%. Методика исследования такова: за первые девять месяцев 2019 года на улицах 225 российских городов было собрано 15050 путых пачек из-под сигарет.





Оказалось, что крупнейшим источником нелегального табака стала Беларусь — 36% всего российского рынка нелегальных сигарет. У Казахстана — 8,9%, у Армении — 8,8%. Всего на производителей стран ЕАЭС приходится 55,4% нелегальных сигарет.





Причина популярности табачных изделий из соседних стран проста — средняя цена пачки сигарет в России составляет 115 руб., из которых 62 руб. – минимальная ставка акциза и НДС, нелегальная же продукция в рознице обходится в 40–50 руб. за пачку.