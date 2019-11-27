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Nielsen: сигареты из Беларуси занимают 36% рынка нелегальных сигарет России

28.11.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия из-за нелегальной табачной продукции потеряет в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года около 100 млрд рублей. Такую цифру приводит издание «Ведомости» со ссылкой на данные крупнейших табачных компаний.





Исследование компании Nielsen показывает, что доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%. Методика исследования такова: за первые девять месяцев 2019 года на улицах 225 российских городов было собрано 15050 путых пачек из-под сигарет.

Оказалось, что крупнейшим источником нелегального табака стала Беларусь — 36% всего российского рынка нелегальных сигарет. У Казахстана — 8,9%, у Армении — 8,8%. Всего на производителей стран ЕАЭС приходится 55,4% нелегальных сигарет.

Причина популярности табачных изделий из соседних стран проста — средняя цена пачки сигарет в России составляет 115 руб., из которых 62 руб. – минимальная ставка акциза и НДС, нелегальная же продукция в рознице обходится в 40–50 руб. за пачку.
 
 
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Россия из-за нелегальной табачной продукции потеряет в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года около 100 млрд рублей. Такую цифру приводит...
 
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