В Беларуси падает промпроизводство и растут складские запасы

banki24.by Крупные и средние предприятия затормозили выпуск и больше сработали на склад, пишет





По оценке Белстата, в октябре 2019 года выпуск продукции промышленности упал на 0,3% к аналогичному периоду 2018-го. В результате показатель нарастающим итогом сократился с +0,7% (9 месяцев) до +0,6% (10 месяцев).





В разрезе территорий промышленность продемонстрировала разную динамику. В Брестской области производство за октябрь-2019 выросло на 9%, в Витебской – на 4,5%, в Минске осталось на уровне прошлого года. В Гомельской области выпуск снизился на 4,1%, в Гродненской – на 4%, в Минской – на 8%, в Могилевской – на 0,3%.





Просадка на Гомельщине объясняется снижением производства в нефтепереработке (на 35,9% к 2019 году). Выпуск в этой отрасли уменьшился из-за планового ремонта на мощностях Мозырского НПЗ.





Сокращение производства на Минщине также плановое. С сентября Беларуськалий снизил производство удобрений в ответ на отсутствие долгосрочного контракта с китайскими покупателями. В сентябре выпуск калийных удобрений в Минской области упал к 2018 году на 21,7%, в октябре – на 27,4%.





В масштабах страны высокими темпами растет производство транспортных средств и оборудования (+25,2% в октябре). Один из главных драйверов отрасли – завод по сборке Geely в Борисовском районе. Производство легковушек в Минской области за октябрь поднялось в 2,1 раза – до 2,2 тыс. штук.





В октябре 2019 года выросли запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий. За этот месяц складские запасы увеличились на 3,6% до 5,036 млрд BYN.





Ухудшилось соотношение уровня запасов и среднемесячного выпуска продукции. Если на 1 ноября 2018 года оно составляло 59,1%, то годом позднее – 65,3%. Такой рост складских запасов к прошлому году наблюдается уже 10 отчетных дат подряд.





В географическом отношении наибольшие запасы накопили предприятия Минска и Минской области – 1,080 и 1,271 млрд BYN соответственно. Также на данных территориях худшее соотношение запасов и среднемесячного выпуска продукции – 98,8% и 90,8%.





В разрезе отраслей крупнейшие запасы готовой продукции на 1 ноября имели машиностроение (1,022 млрд BYN), пищевая промышленность (974,3 млн BYN), легпром (624,3 млн BYN).





Худшее соотношение размера запасов и выпуска фиксировалось в легпроме: там предприятия могли останавливать производство и распродавать запасы в течение 3,2 месяца. Больше всего на 1 ноября было накоплено резиновой обуви – на 11,4 месяца непрерывного производства.