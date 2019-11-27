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Шпилевский отказался комментировать свои слова о "паскудной нации"
Источник материала: Партизан
Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич рассказал о том, что главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назвал Беларусь «паскудной нацией».
Корреспондент Tribuna.com связался со специалистом и попросил комментарий. Однако Шпилевский сообщил, что обсуждать ситуацию не намерен.
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Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич рассказал о том, что главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назвал Беларусь «паскудной нацией».
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