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Экс-президента Боливии объявили в международный розыск

28.11.2019 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его местонахождение на основании обвинений в несуществующих преступлениях, передает РИА Новости.




"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.

По словам экс-президента, "синий формуляр" выпущен также в отношении бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры.
 
 
Ссылка на источник 24
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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его...
 
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