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Венгрия отказалась участвовать в "слишком гомосексуальном" Евровидении
Источник материала: Партизан
Венгрия решила не участвовать в конкурсе Евровидение в следующем году. В Будапеште говорят, что решение было принято потому, что музыкальное состязание стало "слишком гомосексуальным" в глазах правого венгерского правительства и директоров государственных СМИ.
The Guardian замечает, что никакие официальные причины отказа Венгрии от Евровидения не были озвучены.
Однако, в последнее время в стране наблюдалось обострение гомофобской риторики.
Премьер-министр Виктор Орбан, который ранее враждебно относился к мигрантам, теперь запустил политику в духе "семья прежде всего". Она нацелена распространять ценности традиционной семьи и усилить уровень рождаемости.
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Венгрия решила не участвовать в конкурсе Евровидение в следующем году. В Будапеште говорят, что решение было принято потому, что музыкальное состязание стало...
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