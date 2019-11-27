











The Guardian замечает, что никакие официальные причины отказа Венгрии от Евровидения не были озвучены.





Однако, в последнее время в стране наблюдалось обострение гомофобской риторики.





Премьер-министр Виктор Орбан, который ранее враждебно относился к мигрантам, теперь запустил политику в духе "семья прежде всего". Она нацелена распространять ценности традиционной семьи и усилить уровень рождаемости.