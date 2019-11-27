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"Огонёк": Лукашенко зарабатывает ежегодно по $2 млрд и еще недоволен

28.11.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журнал «Огонёк» подверг критике ближайших союзников Москвы, обвинив их в иждивенческих настроениях. Больше всего досталось официальному Минску.

"Огонёк": Лукашенко зарабатывает ежегодно по млрд и еще недоволен
Иллюстрация Васи Ложкина
"Россия перманентно идет на уступки союзникам, которые ведут себя так, как будто содержимое российских недр принадлежит им. А стоит им возразить, как начинаются обиды. Они убеждены, что Россия обязана их дотировать.

Если спросить, с какой стати, то приведут в пример США, которые субсидируют Израиль. Но так Израиль уже более полувека воюет за свои и американские интересы на Ближнем Востоке!

Российские сателлиты пока не продемонстрировали желания не то чтобы воевать, но даже поддержать Москву дипломатически. Лукашенко, например, так официально и не признал Крым в составе России или независимость Южной Осетии и Абхазии.

Соединенные Штаты, кстати, вообще не имеют привычки давать деньги союзникам. Россия — щедрая душа: в ту же Беларусь за 20 лет были вкачены 126 млрд долларов, но вместо российского бизнеса там сегодня процветает китайский. РБ — самая освоенная китайцами европейская республика бывшего СССР.

Лукашенко зарабатывает ежегодно по 1,5–2 млрд долларов на перепродаже российского газа и недоволен: газ ему поставляют по цене Калининграда (130 долларов за тысячу кубометров), а не Смоленска (50 долларов).

И это при том, что своим предприятиям он его перепродает по 270 долларов, зарабатывая таким примитивным путем минимум 1,5 млрд долларов США в год", – пишет журнал.

Как отмечает в этой связи "Салідарнасць", в последний год в связи с недовольством официального Минска по поводу развития интеграции российские СМИ регулярно критикуют белорусские власти, обвиняя их в иждивенческих настроениях.

При этом в участившихся контактах Александра Лукашенко с западными странами видят чуть ли не заговор или, по крайней мере, постепенный разворот Беларуси на Запад. 

Иными словами российские СМИ теперь критикуют Минск и за то, что он многое требует за статус ближайшего "союзника", и за то, что пытается наладить отношения с ЕС и США.

Пару недель назад Лукашенко даже не сдержался и заявил: Не надо вякать российским СМИ, что белорусы — гиря на ногах.

Напомним, на 8 декабря властями Беларуси и России запланировано подписание программы по углублению интеграции. Но чем ближе дата, тем больше сомнений, что главы государств смогут заключить конкретные договоренности.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский журнал «Огонёк» подверг критике ближайших союзников Москвы, обвинив их в иждивенческих настроениях. Больше всего досталось официальному Минску.
 
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