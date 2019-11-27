|
Лукашенко - идейный наследник Калиновского?
Источник материала: Партизан
На торжественном перезахоронении в Вильнюсе останков Калиновского и его сподвижников Беларусь оказалась в одном ряду с государствами, у которых, скажем мягко, сложные отношения с Россией.
во время церемонии перезахоронения в Вильнюсе
Как известно, история — это современная политика, обращенная вспять.
Торжественное перезахоронение в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского, Сигизмунда Сераковского и еще 18 участников антироссийского восстания 1863—64 годов оказалось важным политическим событием не только для Литвы, но и для целого региона.
Не случайно в церемонии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, официальные делегации Беларуси, Латвии и Украины.
Но особенно знаковым это событие является именно для Беларуси. Не случайно на торжествах в Вильнюсе белорусов было больше, чем поляков и литовцев. И понятно, почему.
Дело в том, что в Польше и Литве давно определились с национальной идеологией, национальной идентификацией, национальной историей и национальными героями. Совсем другая ситуация в Беларуси. Здесь мы имеем дело с недосформированной нацией.
Белорусский социум сильно расколот относительно мировоззренческих, базовых ценностей. Поэтому идет острая идеологическая борьба вокруг вопроса, на каком идейным грунте должна строиться белорусский нации.
Действующая власть апеллирует к колониальному наследию. С ее точки зрения, Беларусь — это осколок России с Александром Невским, Суворовым, Лениным, Дзержинским, Октябрьской революцией, Великой Отечественной войной. А демократическое сообщество предлагает национальный нарратив с Великим княжеством Литовским, Скориной, Калиновским, БНР.
И, кстати, Кастусь Калиновский — едва ли не единственный белорусский исторический деятель, который не вызывал до сих пор никакого раскола в обществе, политическом классе. Его признавали и националисты, и коммунисты, ведь он вошел в пантеон белорусских национальных героев еще в советские времена. Этот символ мог бы объединить расколотую белорусскую нацию. Однако это пока не получается.
Но, кажется, ситуация более сложная, чем схема противостояния между властью и оппозицией. В самих властных структурах наблюдается конкуренция различных идеологических концепций, связанных с историей.
В последнее время именно вокруг фигуры Кастуся Калиновского больше всего ломаются идеологические копья. Вдруг, неожиданно для всех власти начали развенчивать его образ как белорусского национального героя.
В обновленном учебнике по русской литературе для 8 класса появилась такая фраза: «Польское восстание под руководством К. Калиновского (1863-1864)». После справедливого возмущения общественности и историков в декабре 2018 года Министерство образования выступило с заявлением, где настаивало на своей версии этого исторического события.
В январе нынешнего года в «Учительской газете» опубликована статья Игоря Марзалюка, назначенного на роль официозного историографа. Он подтвердил версию Министерства образования. 17 марта И. Марзалюк в интервью передаче «Главный эфир» Первого национального канала категорически утверждал, что К. Калиновский не может быть «национальным героем страны».
В августовском номере журнала Администрации президента «Беларуская думка» появилась, как говорили в советское время, установочная статья «К вопросу об исторической политике». Его авторами являются два главных официозных историка (академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Александр Коваленя и директор Института истории НАН Вячеслав Данилович) и два руководителя Совета Безопасности Беларуси.
В статье отрицается концепция советской историографии о прогрессивном, национально-освободительном характере восстания Тадеуша Костюшко и Кастуся Калиновского, они объявляются польскими героями.
Казалось бы, все понятно, Калиновский не наш герой, тема закрыта. И когда руководство Литвы пригласило на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-64 годов А. Лукашенко, всем было очевидно, что он не приедет.
Не только по причине антироссийского контекста этого события, но и потому, что оно не вписывается в новый идеологический конструкт официального Минска. Поэтому, ожидалось, что в Вильнюс из Беларуси приедут только представители независимого общества.
Но вот, вдруг, вопреки мнениям и официозных историков, и государственных учреждений, в Вильнюс на перезахоронение останков Кастуся Калиновского направилась официальная делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. Что сразу дезавуировало все прежние идеологические конструкции государственных идеологов.
Важно обратить внимание, что 17 ноября А. Лукашенко, отвечая на избирательном участке на вопросы журналистов об его отношении к Калиновскому, сказал: «Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите — гражданином. И от этого никуда не деться».
Так получается, все же Калиновский — «наш» герой?
Хотя торжественная церемония в Вильнюсе была посвящена событию, происходившему полтора столетия назад, всем было очевидно, что она обросла современным смыслом. Беларусь оказалась в одном ряду с государствами (Польша, Литва, Латвия, Украина), у которых, скажем мягко, сложные отношения с Россией. В выступлениях руководителей этих стран звучала мысль о необходимости объединения народов нашего региона на основе наследия 1863 года, то есть наследия антироссийского восстания.
Вице-премьер Игорь Петришенко, вся работа которого в структурах МИД, начиная с 2003 года, была направлена на интеграцию с Россией, заявил на официальной церемонии в Вильнюсе, что деятельность Кастуся Калиновского «связана с перерастанием белорусского национально-культурного движения в борьбу за белорусскую государственность в форме народовластия». То есть, нет сомнения, что Калиновский — белорусский, а не польский герой.
Дальше — еще интереснее.
И. Петришенко сказал: «Знаменательно, что паролем повстанцев Кастуся Калиновского являлись слова «Кого любишь? — Люблю Беларусь». Заветы борцов не утратили актуальности и нашли продолжение в главном девизе нашей страны «За сильную и процветающую Беларусь».
То есть, переводя на понятный язык, Лукашенко — идейный наследник Калиновского!
Поистине, неисповедимы пути Господни. Теперь хотелось бы услышать, как сейчас будет выкручиваться И. Марзалюк и вся идеологическая братия.
Очевидно, что такой поворот колеса обычно неповоротливой идеологической машины обусловлен политическими соображениями. Во-первых, надо на чем-то формировать белорусскую идентичность, отличающуюся от «русского мира». А героический ореол Кастуся Калиновского здесь весьма кстати. Во-вторых, это попытка А. Лукашенко заангажировать оппозиционно настроенную часть общества.
Но, словно испугавшись собственной смелости, власти тут же попытались включить задний ход. И сам А. Лукашенко, и И. Петришенко в своем выступлении в Вильнюсе предостерегали от политизации образа К. Калиновского.
С точки зрения обычной логики, посыл этот достаточно странный. Ибо смысл любой исторической мифологемы — именно политический. Обращение к истории — это способ легитимизации современной политики.
Но опасения А. Лукашенко вполне понятны, особенно
Иначе говоря, признав Калиновского национальным героем, он символически легитимизирует своих политических оппонентов. Отсюда такая непоследовательность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торжественном перезахоронении в Вильнюсе останков Калиновского и его сподвижников Беларусь оказалась в одном ряду с государствами, у которых, скажем мягко,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)