В Гродно Citroen выехал на встречку и протаранил Ford: предположительно, водитель уснул за рулем

Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при лобовом столкновении двух автомобилей в Гродно. Об этом сообщили в ГАИ.





Авария произошла 27 ноября, около 17.30, на улице Суворова. Установлено, что 69-летний водитель Citroen ехал со стороны деревни Коробчицы в направлении улицы Ольги Соломовой. В какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в Ford, которым управляла 45-летняя женщина.

В результате ДТП в больницу попали три человека. Обоих водителей медики осмотрели и отпустили домой, а пассажирку Citroen госпитализировали.





По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Citroen уснул за рулем.