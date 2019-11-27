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В Гродно Citroen выехал на встречку и протаранил Ford: предположительно, водитель уснул за рулем
Источник материала: Tut.by
Женщина пострадала при лобовом столкновении двух автомобилей в Гродно. Об этом
Авария произошла 27 ноября, около 17.30, на улице Суворова. Установлено, что 69-летний водитель Citroen ехал со стороны деревни Коробчицы в направлении улицы Ольги Соломовой. В какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в Ford, которым управляла 45-летняя женщина.
В результате ДТП в больницу попали три человека. Обоих водителей медики осмотрели и отпустили домой, а пассажирку Citroen госпитализировали.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Citroen уснул за рулем.
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В результате ДТП в больницу попали три человека. Обоих водителей медики осмотрели и отпустили домой, а пассажирку Citroen госпитализировали.
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