Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Жировичи

Источник материала: Новости Волковыска

Икона Божьей Матери относится к национальному культурному достоянию Беларуси. Она входит в состав ста самых значимых почитаемых икон мира. Эта икона – самая маленькая из почитаемых. Ее размер -5,6-4,4 см. Икона выполнена в овальной форме из яшмы с рельефным изображением Богородицы с младенцем на руках. Святыня явилась людям чудесным образом, поэтому ее почитают, как нерукотворную. С самого момента появления иконы возле нее начали происходить чудесные исцеления, свидетельства о которых записаны в летописи Жировичского монастыря. Ежедневно увидеть икону приезжаю туристы из разных уголков мира.





20 мая ежегодно празднуют День памяти Жировичской Божьей Матери. Возможно, именно к этой дате приедет с визитом патриарх Кирилл.

Уже сейчас началась подготовка к праздничной дате. Планируется реконструировать одно из старейших зданий, отлить новые колокола и установить памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому. Также планируется выпуск серии литературы, посвященной Жировичской иконе.