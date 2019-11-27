Источник материала: Новости Волковыска

В 2020 году панируется запуск площадки в тестовом режиме. Многие интернет-магазины давно ждали такое изобретение. Если в работе устройства не будет ошибок, большинство интернет-магазинов смогут запустить сервис у себя на страничках. Спектр запахов, которые может передавать данное устройство достаточно разнообразен: это и запах новой резины на авто, специи, парфюм, даже готовые блюда.

Для того, чтобы «понюхать» товар нужно будет вставить в свой компьютер устройство, напоминающее обычную флешку. Внутри которой будет размещаться специальная пластина, умеющая генерировать ароматы. Дальше достаточно подвести курсор на экране к иконке с товаром и из флешки выйдет порция соответствующего аромата. Ресурс пластины рассчитан на 1 год. После нужно будет заказать новую пластину, которую пришлют Вам в обычном конверте.