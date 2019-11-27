Источник материала: Новости Волковыска

Рождественский пост начинается сегодня, 28 ноября 2019 года, у православных верующих. Это один из 4-х многодневных постов. Данный пост готовит верующих к празднику Рождества Господа Иисуса Христа.

Начинается Рождественский пост после дня святого апостола Филиппа, поэтому он также имеет название Филиппов пост. Пост продлится 40 дней и завершится 6 января 2020 года.

Что запрещено есть в Рождественский пост

В течение этого времени не готовят блюд из мяса, творога, яиц. Не добавляют в супы и каши сливочное масло, сметану и другие молочные продукты.

Рождественский пост состоит из двух периодов: первый продлится в 28 ноября по 9 декабря, второй – с 20 декабря по 5 января. В течение первого периода по субботам и воскресеньям в рацион допускаются рыба и вино, во второй период эти продукты уже не разрешены.

Самый строгий день поста – 6 января. В этот день за стол можно сесть только после того, как на небе появится первая звезда.

Во время Рождественского поста разрешаются также нерыбные морепродукты (кальмары, креветки, мидии), рыба и вино. Но не во все дни, а по субботам-воскресеньям, в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы и в День святого Николая.

Что нельзя делать в Рождественский пост

В церкви также обращают внимание на то, что одного поста недостаточно. Необходим также пост духовный, поскольку без молитвы и покаяния пост становится диетой.

На период поста необходимо отказаться: