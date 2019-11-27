Источник материала: Новости Волковыска

Один из главных постов – Рождественский – начинается у православных 28 ноября. Посто продлится 40 дней и завершится 6 января 2020 года.

Рождественский пост завершает религиозный год, является последним в году и призван подготовить души верующих к светлому празднику – Рождеству Христову. У белорусов этот день, как и весь Рождественский пост, носит название Филипповка. Считается, что в этот период нужно трудиться не покладая рук.

Не смотря на продолжительность поста в 40 дней, он не является таким строгим, как Великий или Успенский пост – в пищу можно употреблять все, кроме молочных продуктов, яиц, мяса, рыба допускается в редких случаях. Восполнять недостающие элементы для организма можно с помощью растительных белков (орехи, бобы, грибы). Во время поста рекомендуется пить больше жидкости.

Рождественский пост состоит из двух периодов: первый продлится в 28 ноября по 9 декабря, второй – с 20 декабря по 5 января. В течение первого периода по субботам и воскресеньям в рацион допускаются рыба и вино, во второй период эти продукты уже не разрешены.

Самый строгий день поста – 6 января. В этот день за стол можно сесть только после того, как на небе появится первая звезда.