Предупреждение краж велосипедов

Источник материала: Клiч Радзiмы

За текущий период 2019 года на территории Витебской области участились факты совершения краж велосипедов граждан, оставленных без присмотра на лестничных площадках подъездов.

В настоящее время на территории Шарковщинского района зарегистрировано 3 кражи велосипедов. Причиной краж данных велосипедов явилось личное халатность граждан, а именно: два факта хищения велосипедов совершены из подъездов в г.п.Шарковщина, один факт хищения велосипеда оставление в лесополосе в д.Петровичи Шарковщинского района, при этом оставленные велосипеды находились без присмотра владельцев и на них отсутствовали какие либо запирающиеся устройства.

В целях недопущения хищений велосипедов необходимо:

— оборудовать велосипеды запорными устройствами.

— сохранять документы, подтверждающие факт покупки велосипеда.

— не приобретать велосипед у незнакомых лиц при отсутствии документов на него.

— переписать и хранить номера деталей, при необходимости сфотографировать велосипед для его последующей идентификации.

— не хранить велосипед на лестничной площадке и в подъезде.

— пользоваться специальными блокирующими устройствами, оставляя велосипед даже на непродолжительное время, при этом фиксировать к какому-либо ограждению не только раму, но и одно из колес.

Соблюдая все выше названные условия ВЫ сможете сберечь свой велосипед.

Уважаемые граждане если вы располагаете какой либо информацией по факту хищений велосипедов или стали сами жертвой преступления, об этом необходимо проинформировать Шарковщинский РОВД, по тел. 102, 41290, 42660

А. РОМАНОВСКИЙ,

заместитель начальника РОВД.