Шарковщинские школьники знают – курение приводит к пожару

Источник материала: Клiч Радзiмы

Третий этап республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» работники МЧС продолжили в средней школе №1 городского посёлка Шарковщина.

Главной целью профилактических мероприятий стало привлечение внимания молодежи к проблеме курения и пожарам, возникающим из-за этой пагубной привычки. Работник МЧС привел примеры гибели людей на пожарах, вследствие неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения в области, призвал всех к ведению здорового и безопасного образа жизни. Сотрудник МЧС рассказал о количестве спасённых жизней автономным пожарным извещателем, необходимости приобретения такого помощника.

Мероприятие прошло в форме игры, в ходе которой школьники продемонстрировали свои знания правил безопасности, а также почерпнули и новые интересные и полезные факты. За правильные ответы в игре «Где логика?» ребята получали призы.

Интеллектуальная игра продолжилась профилактической беседой. Затем участники акции познакомились с мобильным приложением «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Также работник МЧС напомнила алгоритм вызова службы спасения 101 и 112, действия в случае возникновения пожара.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.