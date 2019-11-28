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В районе проведут специального комплексного мероприятия «БЫТ»

28.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В районе проведут специального комплексного мероприятия «БЫТ»

С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, на территории Шарковщинского района с 27 по 30ноября  будет проводиться основной этап СКМ «БЫТ»

Цель: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия госу-дарственным органам в решении проблем насилия в семье, с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

Задачи:

1. Довести до граждан информацию о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

2. Принять меры профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье.

В случаи если вы стали жертвой насилия в семье, Вы можете обратиться в Шарковщинский РОВД по телефонам 102, 41202, 41279, 42660, +375292978868 (МТС), +375293273302 (Вел).

Также, для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на постоянной основе действует общенациональная «горячая линия» (т.8-801-100-8-801), посредством которой можно бесплатно, анонимно получить консультацию по вопросам насилия в семье.

Шарковщинский РОВД

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