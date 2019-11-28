ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безопасная привычка – не прожигать свою жизнь

28.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Безопасная привычка – не прожигать свою жизнь

Со старшеклассниками государственного учреждения образования «Бильдюжская средняя школа Шарковщинского района » проведён третий этап республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!», на котором присутствующим спасатели рассказали о целях и задачах акции, о чрезвычайных ситуациях, произошедших в районе, в Витебской области, и о их последствиях.

Наиболее подробно рассмотрена основная причина гибели людей на пожарах – курение в состоянии алкогольного опьянения. Обратили внимание на то, что наиболее эффективным средством раннего обнаружения пожара является автономный пожарный извещатель, разъяснили принцип его работы. Вместе повторили алгоритм действий на случай возникновения пожара, а также правила пользования огнетушителем и номера телефонов службы спасения. В очередной раз работники МЧС напомнили о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом!».

В ходе акции ребята фотографировались на фоне плаката с надписью «Я не курю в постели», принимали участие в конкурсах и викторине с «пожарными» вопросами, а также школьникам была вручена наглядно-изобразительная продукция, особо активным участникам вручили памятные призы.

К. КУРЕЦ,

инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

Comments are closed.

« Перечень мест по продаже елок на территории района
В районе проведут специального комплексного мероприятия «БЫТ» »
Новости дня
Новости разные
 
Рождественский пост начался у православных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика