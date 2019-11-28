Безопасная привычка – не прожигать свою жизнь

Источник материала: Клiч Радзiмы

Со старшеклассниками государственного учреждения образования «Бильдюжская средняя школа Шарковщинского района » проведён третий этап республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!», на котором присутствующим спасатели рассказали о целях и задачах акции, о чрезвычайных ситуациях, произошедших в районе, в Витебской области, и о их последствиях.

Наиболее подробно рассмотрена основная причина гибели людей на пожарах – курение в состоянии алкогольного опьянения. Обратили внимание на то, что наиболее эффективным средством раннего обнаружения пожара является автономный пожарный извещатель, разъяснили принцип его работы. Вместе повторили алгоритм действий на случай возникновения пожара, а также правила пользования огнетушителем и номера телефонов службы спасения. В очередной раз работники МЧС напомнили о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом!».

В ходе акции ребята фотографировались на фоне плаката с надписью «Я не курю в постели», принимали участие в конкурсах и викторине с «пожарными» вопросами, а также школьникам была вручена наглядно-изобразительная продукция, особо активным участникам вручили памятные призы.

К. КУРЕЦ,

инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.