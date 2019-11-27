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Крупнейший в мире вертолет перевозит бомбардировщик по воздуху

28.11.2019 11:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бомбардировщик Су-24 перевезли в создаваемый в Ростовской области филиал парка «Патриот» с помощью крупнейшего в мире вертолета Ми-26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Крупнейший в мире вертолет Ми-26 перевез бомбардировщик Су-24 в одну из воинских частей Ростовской области», — сказали в пресс-службе.

В ЮВО напомнили, что в войсках округа создаются парки «Патриот». «В эти парки доставка самолетов, авиационной техники зачастую происходит вертолетами военно-транспортной авиации. Для упрощения их просто подвешивают к внешней подвеске вертолета», — рассказали в округе.

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщали, что на площадках филиалов парка «Патриот» в южных регионах России установят более 30 списанных самолетов и вертолетов ЮВО. Планируется, что в подобных парках будут установлены истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24. Около половины из них уже доставили к местам установки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Северной Осетии, на Ставрополье и Кубани, а в также в Севастополе.

Всего на территории Южного военного округа функционируют более 50 площадок филиалов парка «Патриот».

Ми-26 — советский, позднее российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Самый крупный и наиболее грузоподъемный в мире из числа серийно выпускающихся. Предназначен для выполнения транспортных, эвакуационных, противопожарных и других задач. Эксплуатируется как гражданскими, так и военными операторами. Состоит на вооружении армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, используется авиаотрядами МЧС России и Росгвардией.

 
 
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