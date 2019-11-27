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Президент уверен в росте взаимного товарооборота с Кыргызстаном

28.11.2019 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент уверен в росте взаимного товарооборота с Кыргызстаном

president.gov.by

Александр Лукашенко подтверждает готовность развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом он заявил в Бишкеке на встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

«Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил ответственность Кыргызстана к работе на площадке Евразийского экономического союза. «Это говорит о том, что Кыргызстан прилагает огромные усилия с точки зрения того, чтобы обезопасить свою республику и поднять экономику», - сказал он.

Глава государства уверен, что странам под силу в разы увеличить взаимный товарооборот. «Мы никогда не будем для вас чужими людьми там - на западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, - отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше. Если Кыргызстан будет такими темпами двигаться, я уверен, что за пятилетку вы забудете о больших проблемах», - цитирует слова президента его пресс-служба.

 
 
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Александр Лукашенко подтверждает готовность развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом он заявил в Бишкеке на встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем...
 
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