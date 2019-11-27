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Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота

28.11.2019 10:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед его началом он встретился с президентом Кыргызстана.

Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота

Белорусский лидер отметил большую роль этой страны в год председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. С такой же ответственностью Бишкек относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза.

Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота

На двухсторонней встрече президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота. Между Минском и Бишкеком подписано без малого полсотни соглашений. Товарооборот в 2018 году превысил 130 миллионов долларов. Наш экспорт почти в 10 раз превалирует над импортом.   

Президенты Беларуси и Кыргызстана обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота

Растут и поставки белорусских услуг. В этом Центрально-Азиатском государстве открыты более полсотни представительств наших компаний.   

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед его началом он встретился с...
 
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