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Торги снова открылись обвалом рубля

28.11.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже шестой раз подряд белорусский рубль дешевеет сразу ко всем валютам.

Сегодня это происходит особенно сильно. Курс доллара улетел на максимум за 7,5 месяцев. Евро приблизился к максимуму за полгода. Российский рубль обновил максимум с начала года.

Стоимость валютной корзины подскочила на 1,05%.

Белорусская валютно-фондовая биржа

По информации https://banki24.by на 11:08:

Курс доллара улетел до 2,1149 BYN/USD. Это уже восьмое укрепление доллара подряд.

Курс евро рванул вверх до 2,3310 BYN/EUR. Евро дорожает уже десятый раз подряд. 

Курс российского рубля подскочил до 3,2997 BYN/100 RUB. Российский рубль обновил максимум с начала года. 
 
 
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Уже шестой раз подряд белорусский рубль дешевеет сразу ко всем валютам.
 
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