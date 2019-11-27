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Торги снова открылись обвалом рубля
Источник материала: Партизан
Уже шестой раз подряд белорусский рубль дешевеет сразу ко всем валютам.
Сегодня это происходит особенно сильно. Курс доллара улетел на максимум за 7,5 месяцев. Евро приблизился к максимуму за полгода. Российский рубль обновил максимум с начала года.
Стоимость валютной корзины подскочила на 1,05%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара улетел до 2,1149 BYN/USD. Это уже восьмое укрепление доллара подряд.
Курс евро рванул вверх до 2,3310 BYN/EUR. Евро дорожает уже десятый раз подряд.
Курс российского рубля подскочил до 3,2997 BYN/100 RUB. Российский рубль обновил максимум с начала года.
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Уже шестой раз подряд белорусский рубль дешевеет сразу ко всем валютам.
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