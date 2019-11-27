Торги снова открылись обвалом рубля

Сегодня это происходит особенно сильно. Курс доллара улетел на максимум за 7,5 месяцев. Евро приблизился к максимуму за полгода. Российский рубль обновил максимум с начала года.





Стоимость валютной корзины подскочила на 1,05%.





Белорусская валютно-фондовая биржа

https://banki24.by на 11:08: По информациина 11:08:





Курс доллара улетел до 2,1149 BYN/USD. Это уже восьмое укрепление доллара подряд.





Курс евро рванул вверх до 2,3310 BYN/EUR. Евро дорожает уже десятый раз подряд.





Курс российского рубля подскочил до 3,2997 BYN/100 RUB. Российский рубль обновил максимум с начала года.