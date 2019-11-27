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Прогноз: в 2050 году может появиться технология, которая превратит обычного солдата в киборга

28.11.2019 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О возможности появления роботизированных солдат сообщает издание Popular Mechanics со ссылкой на отчет Вооруженных сил США «Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD». В американских Сухопутных силах считают, что к 2050 году могут появиться технологии, позволяющие превратить обычного солдата в подобие универсального «супербойца» с кибернетическими свойствами, информирует enovosty.com.




В своем исследовании Министерство обороны приходит к выводу, что такие солдаты могут обладать улучшенным зрением и слухом, более развитой мускулатурой, а новые средства связи будут чем-то вроде «телепатии».

Сейчас солдаты Армии США используют громоздкие, относительно тяжелые очки ночного видения, чтобы иметь возможность разглядеть противника в темноте. Одним из решений трудностей, связанных с этими устройствами, могут стать контактные линзы с такими же возможностями. Не исключено, что они будут иметь цифровой зум и получат технологии дополненной реальности, призванные отображать наиболее важные детали.

Что касается физической силы, то не исключено создание специальных устройств, за счет которых можно быстрее восстанавливать уставшие мышцы. В свою очередь, цифровая «телепатия» позволит мгновенно обмениваться данными на поле боя.

Учитывая темпы технологического развития, достичь всего этого, по мнению авторов исследования, можно будет примерно за 30 лет. В то же время применение некоторых технологий ставит не только сугубо технические, но и морально-этические вопросы. Авторы отмечают, что хотя такие технологии могут найти применение в разных сферах жизни, вероятно, их использование будет ограничено в рамках ряда силовых структур.
 
 
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О возможности появления роботизированных солдат сообщает издание Popular Mechanics со ссылкой на отчет Вооруженных сил США «Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the...
 
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