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НАТО хочет попросить совета у "мудрых людей" на фоне сомнений в своем будущем

28.11.2019 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предлагается создать экспертную группу, которая даст рекомендации по поводу реформирования НАТО



НАТО собирается попросить «мудрых людей» помочь с реформой альянса после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение актуальность альянса в современном мире, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у НАТО наступила «смерть мозга».

На саммите по случаю 70-летия альянса, который пройдет 4 декабря в Лондоне, лидеры 29 стран НАТО попытаются продемонстрировать сплоченность на фоне сомнений в будущем альянса.

Союзники Вашингтона в Европе и Канаде не знают, чего ждать от Трампа после того, как он подверг критике Германию на саммите в июле 2018 года и допустил возможность выйти из альянса.

С тех пор недовольство альянсом высказал и французский лидер Эммануэль Макрон: по словам дипломатов, у него вызывает беспокойство по поводу недостатка координации на политическом уровне и неспособности альянса справиться с табуированными проблемами.

Комментарии Макрона прозвучали после того, как США вывели войска из Сирии, позволив Турции начать наступательную операцию против курдов.

Чтобы умерить беспокойство по поводу будущего НАТО, в ходе саммита планируется принять предложение Франции и Германии о создании экспертного совета под руководством генсека Йенса Столтенберга. Планируется, что эти «мудрые люди» к концу 2021 года дадут рекомендации по поводу реформирования альянса.

По словам высокопоставленного французского дипломата, цель этой инициативы – скорректировать баланс внутри трансатлантического альянса таким образом, чтобы Европа признала, что Вашингтон несет на себе слишком большой груз.

Вероятно, это будет небольшая группа, состоящая как из пожилых официальных лиц, так и из людей, способных предложить более радикальные идеи.

Также ожидается, что в ходе саммита будет достигнута договоренность о более равномерном разделении вклада в финансирование текущих нужд альянса, которая предусматривает уменьшение доли Вашингтона с 2021 года.

Кроме того, лидеры альянса, вероятно, пойдут навстречу требованиям США об увеличении количества готовых к бою кораблей, батальонов и самолетов НАТО для сдерживания потенциальной атаки со стороны России.
 
 
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Предлагается создать экспертную группу, которая даст рекомендации по поводу реформирования НАТО
 
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